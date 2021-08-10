Советы, которые помогут снять квартиру без посредника безопасно

Съем квартиры - задача вполне обыденная, и при адекватном подходе к нему не должно вызывать проблем. Возможны два варианта – заниматься поиском и оформлением документов самостоятельно или нанять посредника – риелтора. Безусловно, имея профессионального помощника, вы освобождаете себя от многих забот и опасений, но другая сторона медали финансовая. За работу риелтор берет плату, которая не всегда по карману человеку, пытающемуся снять жилье. Для тех, кто не хочет оплачивать подобные услуги и уверен в своих собственных силах в выборе квартиры, разработано несколько рекомендаций.

Существует стандартный алгоритм действий, по которому следует начинать процесс. Для начала вам нужно определиться с районом, в котором вы хотите жить. Также нужно выделить для себя параметры квартиры: объем площади, количество комнат и стоимость, на которую вы рассчитываете. Далее можно начинать поиски. Оптимальный вариант – это поиск через друзей, так как по рекомендации знакомых и близких людей меньше вероятности попасть на мошенников. Однако нужно перепроверять любое предложение. Также отличным ресурсом для поиска является и Интернет. Сайты с недвижимостью содержат сегодня максимально актуальную и полную информацию о рынке на данный момент. С их помощью можно и прицениться, и выделить для себя подходящую категорию жилья, и сравнить варианты.

Если вы желаете найти выгодную сделку, придется потратить время на ее поиски. Обычно довольно-таки сложно в одном объекте увидеть все требования, которые вы для себя выделили. Иногда приходится выбирать между стоимостью и размером, удобным размещением и количеством комнат и т. д. Когда вы нашли подходящий на первый взгляд вариант, обязательно изучите документы владельца. В частности, сперва вам нужно увидеть его паспорт и документы, подтверждающее, что он владелец жилья. Если все в порядке, не постесняйтесь задать все интересующие вас вопросы и обсудите детали.

Если все в порядке, идет следующий этап – заключение и подписание договора. Он должен включать принципиальные вопросы для вас обоих и точную стоимость аренды, которую вы будете платить каждый месяц. Это важный нюанс, если вы не хотите столкнуться с проблемой повышения цены. Таким образом вы защищаете себя и получаете возможность планировать свой бюджет. Помните, что платить никому наперед не стоит. Ни в коем случае не перечисляйте никому денег на карточку. Если арендодатель вызывает у вас какие-либо подозрения, лучше откажитесь от сделки, какой бы привлекательной она ни была. Чем выгоднее и привлекательнее предложение, с тем большей осторожностью следует к нему относится. Не отказывайтесь от идеи поговорить с соседями. Они могут рассказать вам о хозяине и о предыдущих жильцах, о том, как часто они менялись, какие конфликты возникали и т. п.