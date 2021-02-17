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Спасателей, матросов и промышленных альпинистов в Челябинске будут учить в максимально комфортных условиях

В Челябинске завершился ремонт помещений института гражданской безопасности - муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования, в штате которого работает 17 преподавателей.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, ежегодно здесь проходят обучение по 12-ти программам свыше двух тысяч человек.

С учетом новых помещений – условия стали куда более комфортными - число обучающихся будет только возрастать.

Сегодня, 17-го февраля, обновленный институт посетил заместитель главы Челябинска Александр Астахов.

Он отметил, что в столице Южного Урала основам гражданской безопасности уделяется очень большое внимание.

«Институт переехал в комфортные просторные помещения, в которых провели ремонт, за счет городского бюджета оснастив их всем необходимым. Это очень актуально. Например, в преддверии купального сезона мы обучаем здесь специалистов поисково-спасательной службы на водных объектах, матросов-спасателей. От того, насколько они будут готовы к критическим ситуациям, насколько хорошо будут знать, как действовать, зависят жизни людей», - подчеркнул Александр Астахов.

В институте разместили четыре учебные аудитории, способные единовременно вместить до 80-ти человек.

В числе основных программ обучения - первоначальная подготовка спасателей и повышение их квалификации, оказание первой помощи пострадавшим, гражданская оборона и защита от ЧС, подготовка промышленных альпинистов, матросов-спасателей второго разряда, операторов ДДС-112, охрана труда и антитеррористическая защищенность.