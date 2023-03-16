Спасатели Челябинской области готовятся к весеннему половодью

По всей Челябинской области в рамках всероссийских командно-штабных учений 15-16 марта проводится проверка готовности сил и средств к предстоящему весеннему половодью.

В ходе практических мероприятий администрации, предприятия ЖКХ, экстренные службы отрабатывают возможные сценарии и алгоритмы оперативных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения в случаях осложнения паводковой ситуации и природных пожаров.

«Спасатели областной поисково-спасательной службы приняли участие в масштабных учениях в Миассе. Вместе с сотрудниками других служб экстренного реагирования и городских муниципальных предприятий спасатели отработали учебные вводные по разведке, осмотру и эвакуации «пострадавших» на «условно подтопленных» улицах частного сектора, расположенных в непосредственной близости от береговой линии», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Техническое оснащение и подготовка областных спасателей позволяют вносить существенный вклад в обеспечение безопасности населения от природных рисков и, в случае необходимости, оказывать существенную помощь жителям Челябинской области и объектам экономики по защите от стихии.