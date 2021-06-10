10.06.2021
В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону
10.06.2021
Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»
10.06.2021
Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России
10.06.2021
В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка
10.06.2021
В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки
10.06.2021
Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии
Россия - это мы!
Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России
08.06.2021
Полыхающий цех в Миассе сняли на видео
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
27.05.2021
В Миассе вороны напали на воспитателя детского садика
13.05.2021
В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021