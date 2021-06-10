Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) присоединился к инициативе предприятий госкорпорации «Роскосмос» и в преддверии главного государственного праздника – Дня России, который страна отмечает 12 июня, организовал массовый флешмоб.

Праздник состоялся девятого июня на площадке перед дворцом культуры и творчества «Прометей» и объединил не только специалистов предприятия, но и будущих ракетостроителей - студентов миасского филиала ЮУрГУ, артистов творческих коллективов дворца.

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Под песню «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» участники события выстроились в виде букв ГРЦ, сформировали огромный российский флаг, растянув красные, синие и белые полотна, и дружно скандировали лозунг «Россия - это мы!».

Торжественности и патриотичности красочному мероприятию придавали флаги России, символика госкорпорации «Роскосмос» и АО «ГРЦ Макеева», а праздничный настрой создавали человек-ракета и космонавт.

Итогом флешмобов предприятий «Роскосмоса» станет видеоролик, который будет транслироваться 12 июня на федеральных каналах, сообщили в пресс-службе государственного ракетного центра.