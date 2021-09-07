Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш провел прием граждан по личным вопросам.

Формат «личных приемов» является одним из приоритетных направлений в работе депутатов регионального парламента. Большая часть вопросов обсуждается в режиме видео-конференц-связи - такая форма удобна для граждан, проживающих в отдаленных городах и районах, и позволяет соблюсти санитарные нормы.

Только за последний год в общественную приемную Д.А. Медведева обратилось около трех тысяч жителей Челябинской области. Проблемы, которые озвучили южноуральцы Владимиру Мякушу, затрагивали интересы жителей целых поселков и микрорайонов.

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Так, директора трёх школ города Магнитогорска обратились с просьбой о замене оргтехники и приобретении для школ современные компьютеры, которые позволят повысить эффективность преподавания и улучшить качество образовательного процесса.

Жители Нагайбакского района попросили финансирование на подготовку проектно-сметной документации на газификацию Дома культуры в селе Париж. В районе средств на эти цели не хватает, а руководство сельского Дома культуры надеется на решение проблемы, тогда кружки и секции будут работать в комфортных и отапливаемых помещениях.

В Ашинском муниципальном районе полным ходом реализуется проект «Теплое окно», но, к сожалению, не все образовательные учреждения смогли попасть в программу.

«С наступлением нового учебного года и приближающихся холодов, мы понимаем, что решить проблему остекления без поддержки областных парламентариев и губернатора мы не сможем. На замену оконных блоков в двух школах Аши и Миньяра, а также школе города Сима требуется один миллион рублей», - озвучила просьбу директор ашинской средней школы №9 Светлана Коваленко.

Целый блок вопросов поступил от жителей Октябрьского района. Кроме благоустройства трех детских площадок, в районе острая нехватка музыкального оборудования, детской мебели и концертных костюмов сразу для нескольких сельских домов культуры.

«Здания наших культурных центров в Кочердыке, деревнях Лебедки и Горелое, в Лысаковском и Свободненском сельских поселениях за последний год преобразились благодаря проекту «Местный дом культуры». В этом году мы закончим ремонт крыши дома культуры в селе Октябрьское. Однако, необходимо оборудование, без которого дом культуры полноценно работать не может», - говорит директор Октябрьского сельского ДК Ольга Волкова.

Еще две детские площадки появятся в поселках Княженский и Атамановский Брединского района. Спортивную площадку возведут в деревне Горная Карталинского района.

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По словам Владимира Мякуша, без привлечения средств областного бюджета решить эти вопросы муниципальным образованиям непросто. Спикер областного парламента проработал все обращения с главами муниципальных образований и с депутатами, в чьи избирательные округа входят населенные пункты. Решение принято – оказать необходимую финансовую поддержку всем территориям и осуществить депутатский контроль за эффективным использованием денежных средств.

«Мы всегда уделяли большое внимание развитию социальной сферы в регионе. И сегодня основные вопросы касались создания комфортной среды для обучения и развития детей и молодежи. Наша задача – обеспечить достойные условиях не только для обучения, но и создать возможности для развития творческого и спортивного потенциала подростков и юношества», - подчеркнул Владимир Мякуш.

ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания области