Медицина без аутсорсинга

Станция скорой помощи Копейска больше не будет использовать наемный транспорт
Общество
Вчера, 16:51
Автор: 
Евгения Александрова

Станция скорой медицинской помощи Копейска (Челябинская область) больше не будет использовать наемный транспорт – муниципалитет решил отказаться от аутсорсинга в здравоохранении.

Главный врач городской станции скорой помощи направил уведомление о расторжении контракта с компанией «Феникс-Менеджмент», до настоящего времени обеспечивавшей работу скорой в Копейске.

Региональный минздрав и местная станция скорой медицинской помощи совместными силами стараются обеспечить бесперебойную работу учреждения.

«Идет подготовка к выездам машин скорой медицинской помощи, в ближайшее время водители будут оформлены на работу. Сегодня на линии работает 12 бригад. Все в штатном режиме», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жители Копейска жаловались на нехватку машин скорой помощи еще в апреле- о существующих проблемах в сфере здравоохранения копейчане весной рассказали главе региона Алексею Текслеру во время его визита в муниципалитет, на встрече в первой городской больнице.

Напомним, в 2019-м году было решено сделать Копейск пилотной площадкой для перевода скорой на аутсорсинг. Минздрав региона заключил контракт на оказание транспортных услуг для станции скорой помощи в Копейске с компанией «Феникс-Менеджер» на сумму 69 миллионов рублей.

Тогда, выслушав жительницу города, которая пожаловалась на возникшие проблемы со скорой медицинской помощью в Копейске после перевода на аутсорсинг (женщина посетовала, что работает только шесть из 12-ти машин). Алексей Текслер поручил разобраться в данном вопросе.

Автор: 
Евгения Александрова
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