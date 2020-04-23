Статистика по коронавирусу в Челябинской области: муниципалитеты и источники заражения

Челябинской области заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 21 муниципальном образовании региона.

Первый случай заболевания установлен в Усть-Катаве. Диагноз подтвержден у 85-летнего жителя, который заразился после контакта с заболевшим.

Златоуст вышел на первое место по числу заболевших в регионе. На сегодня в городском округе подтвержден 51 случай коронавирусной инфекции. В городе за последние сутки произошла вспышка коронавируса. За день выявлено 44 новых заболевших и прогнозируются новые случаи. На карантин закрыт один из корпусов городской больницы. Пока только один выздоровел и выписан, остальные продолжают лечение. У пяти пациентов - пневмония. Четверо никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. У 78-летнего пациента тяжелое течение заболевания, у 58-летнего – легкая, у 52-летнего, 62-летнего и 71-летнего – средняя. У 20 пациентов нет никаких клинических проявлений болезни.

На втором месте по числу заболевших Челябинск. В областном центре официально подтверждено 44 случая коронавируса, за сутки добавилось пять случаев. Выписаны по выздоровлению – 20. У семи заболевших – пневмония, из них пятеро никуда не выезжали за пределы региона и ни с кем не контактировали, один приехал из США, один – из Москвы. У двоих тяжелая степень заболевания, из них один – 58-летний на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Один человек скончался - 66-летний челябинец, который приехал и клиники Москвы (у него была онкология).

Третье место по числу выявленных случаев у Магнитогорска – 30. За сутки добавились пятеро. Всего выписаны восемь человек, остальные продолжают лечение. У 11 заболевших выявлена пневмония. Из них один заразился после общения с приехавшим из Армении, двое вернулись из Москвы, пятеро никуда не выезжали и ни с кем из заболевших не общались, остальные – после контакта с заболевшими. У 51-летнего магнитогорца тяжелая степень пневмонии, он на ИВЛ.

На четвертой строчке Кизильский район – семь человек. Пятеро выписаны, двое с пневмонией продолжают лечение.

В Брединском районе пятеро заболевших, у троих - пневмония. Трое выписаны, двое продолжают лечение.

В Верхнем Уфалее четверо заболевших (плюс один), у всех пневмония. Трое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, один заболел после встречи с зараженным.

В Снежинске три подтвержденных случая (приехали из Доминиканской Республики, все выписаны).

В Миассе также три случая (один приехал из Испании, один никуда не выезжал и ни с кем не контактировал). Один выписан. Двое с пневмонией продолжают лечение.

В Красноармейском районе двое заболевших (один приехал из Москвы, один после контакта с заболевшим, продолжают лечение). В Верхнеуральске – двое (приехали из ОАЭ, у обоих была пневмония, уже выписаны), Ашинский район – двое (продолжают лечение, у одного пневмония, оба приехали из Москвы), Чебаркульский район – двое с пневмонией (в больнице), в Трехгорном – двое (один приехал из Москвы, один заразился после общения с ним, продолжают лечение), Катав-Ивановский район – двое (один приехал из Пензы, один заразился после контакта с больным, оба продолжают лечение), в Копейске – двое (один приехал из Москвы, 58-летний пациент никуда не выезжал и ни с кем больным не общался, у него пневмония, оба продолжают лечение).

В Сосновском районе один заболевший (пневмония легкой степени), Кусинском районе – один (продолжает лечение), Коркинский район – один (из Москвы, продолжает лечение), Уйский район – один (продолжает лечение), в Троицке – один (не контактен, никуда не выезжал, продолжает лечение).

В больницах области также проходят лечение шесть жителей других регионов. Трое приехали из Москвы, один из Санкт-Петербурга (Златоуст), один из Ленинградской области, один – из Ставропольского края (временно живет и работает в Копейске). Они были доставлены в лечебные учреждения Челябинска с аэропорта и железнодорожного вокзала. Все продолжают лечение