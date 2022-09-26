Студентам предоставят отсрочку от частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях. Также ее предоставят тем, кто получает первое среднее специальное образование.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», - говорится в документе. Студенты других форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.

После отчисления из высшего учебного заведения право на отсрочку теряется.

Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку, отмечают в телеграм-канале «Объясняем.РФ».

Студенты средних профессиональных образовательных организаций (ссузов) не подлежат мобилизации, поскольку им предоставляется отсрочка от военной службы по призыву на время обучения.

Минобрнауки России открыл горячую линию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Студенты могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)

Кроме того, действует горячая линия для информирования россиян по вопросам частичной мобилизации по номеру 122.

ДЛЯ СПРАВКИ

В телеграм-канале «Объясняем.РФ» уточняют, альтернативная служба при частичной мобилизации не предусмотрена.

Повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления. Через три месяца после начала военной службы по призыву можно заключить контракт.

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется:

- забронированным в порядке, определяемом Правительством РФ;

- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г» получают отсрочку от призыва, имеющие категорию «Д» — освобождение от призыва, а имеющим категории здоровья «А», «Б», «В» не предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации);

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- имеющим на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет;

- матери которых, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

- членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, кроме граждан, указанных в первом пункте, предоставляется другим жителям или отдельным их категориям, которым дано такое право указом президента РФ», - отмечают в телеграм-канале «Объясняем.РФ».

Граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, определяется постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013, ознакомиться с ним можно на сайте Объясняем.рф.

Призванные по частичной мобилизации смогут взять с собой кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время. Пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено.