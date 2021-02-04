О новых параметрах трехстороннего соглашения между властями, работодателями и профсоюзами узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В Челябинске на Кировке раздадут памятку «10 шагов против рака»

Студенты вузов Челябинской области продолжат обучение в очно-заочном режиме

Студенты высших учебных заведений Челябинской области продолжат обучение во втором семестре в очно-заочном режиме.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, студенты Южно-Уральского государственного университета приступят к занятиям после новогодних каникул с восьмого февраля. Образовательный процесс будет осуществляться в смешанном формате: преимущественно очно в аудиториях с частичным применением дистанционных технологий.

«Для студентов очной и очно-заочной формы обучения поточные лекционные занятия будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, все остальные занятия – непосредственно в учебных аудиториях, - рассказал проректор по учебной работе Андрей Радионов. - Для этого в расписании предусмотрят отдельные дни, когда студенты не приезжают в университет, а слушают лекции онлайн». Студенты заочной формы выходят на сессию после восьмого февраля. Их обучение будет вестись в традиционной форме.

Иностранные студенты ЮУрГУ до их прибытия в университет будут обучаться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательный процесс для иностранных граждан

В вузе готовы откорректировать учебный процесс в случае изменения эпидемиологической ситуации.

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова (МГТИ) учебный процесс осуществляется в смешанном формате. Как сообщила пресс-секретарь управления информационной политики МГТУ им. Г.И. Носова Ксения Перчаткина, преподаватели старше 65 лет, для которых не сняты ограничения, проводят обучение для студентов только с применением дистанционных технологий. Все остальные дисциплины преподаются в форме традиционного очного обучения.

Сейчас студенты МГТУ им. Г.И. Носова находятся на каникулах. Новый семестр в вузе начнётся девятого февраля.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете в настоящее время часть студентов находятся на зимних каникулах. «Те, что приступили к учёбе, обучаются в прежнем формате: лекции - дистанционно, практические и семинарские занятия – очно», - рассказала пресс-секретарь ЮУрГАУ Ирина Роготовская.

В вузе ждут разъяснений Роспотребнадзора по Челябинской области по дальнейшим действиям. «В случае, снятия ограничений, с восьмого февраля студенты начнут обучение во втором семестре в очном режиме», - отметила Ирина Роготовская.

Студенты дневного отделения Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета во втором семестре учебного года выйдут на обучение в университет, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЮУрГГПУ Ирина Ли.

В ходе дистанционного обучения школьники и студенты столкнулись с рядом трудностей, которые проявились в анекдотах, мемах и других текстах постфольклора.