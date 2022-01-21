Суд признал законными обыски у дочери Чернобровина

Сегодня, 21 января, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке постановление Тракторозаводского районного суда от 29 октября 2021 года, оставил его без изменения. Обыски жилых помещений и недостроенных зданий, принадлежащих дочери бывшего управляющего Челябинского областного отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, признаны законными.

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката на решение суда первой инстанции, признавшей законными обыски у дочери подследственного Виктора Чернобровина.

«Данным судебным актом жалоба адвоката на действия следователя по производству обыска жилых помещений и недостроенных зданий, принадлежащих дочери бывшего управляющего Челябинского областного отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, расположенных в поселке Старокамышинск на территории бывшей базы отдыха «Березка», была оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Адвокат оспаривал законность проведенного обыска и изъятия определенных предметов.

Напомним, Чернобровин обвиняется в получении взяток в размере 26-ти миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. По версии следствия, Виктор Чернобровин действовал в составе группы лиц, по предварительному сговору.

В ходе расследования вскрылись новые факты противозаконной деятельности Виктора Чернобровина, в отношении которого в результате было возбуждено еще одно уголовное дело о взятке: по версии следствия, в 2016-м году он получил катер стоимостью более 600 тысяч рублей от директоров ЧОП «Ставр+» и ЧОП «Виконт 2» за заключение государственных контрактов на охрану зданий Пенсионного фонда.