Судебный пристав Сосновского района получил благодарность главы Ясиноватой

Дознавателю Сосновского РОСП ГУФССП России по Челябинской области Владимиру Бекишеву в торжественной обстановке вручено Благодарственное письмо главы города Ясиноватой Донецкой области.

В течение года семья Владимира Бекишева регулярно формировала гуманитарный груз для жителей города Ясиноватой и бойцов подразделений, несущих службу на этом участке боевого соприкосновения. Сначала все умещалось в «Газель», затем – с приобщением к этой деятельности все большего и большего числа неравнодушных людей – этого объема стало мало, и в Ясиноватую уже пошли большегрузные фуры.

«Наш коллега лично занимался закупкой консервированных продуктов, теплых вещей, обуви, одежды, нательного белья, сигарет – то есть всего, что наиболее востребовано и среди гражданского населения, и у военных людей», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В главное управление ФССП России по Челябинской области пришло благодарственное письмо от главы города Ясиноватой – за неравнодушие, помощь и поддержку прифронтового населенного пункта. Его Владимиру Бекишеву в торжественной обстановке вручила главный судебный пристав Челябинской области Юлия Третьякова.

«Мы с огромным уважением и гордостью вручаем Вам этот очень важный документ, как свидетельство настоящего, не показного патриотизма, сострадания, готовности прийти на помощь своим братьям. Вы – настоящий сын российского народа, образец православного христианина, яркий пример для подражания», - отметила руководитель регионального управления судебных приставов.