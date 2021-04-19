Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр

В Брединском районе (Челябинская область) состоялся образцово-показательный технический осмотр тракторов и комбайнов ООО СП «Сплав», которые будут участвовать в полевых работах 2021 года. Результаты осмотра показали высокую готовность тракторного парка хозяйства к проведению весенних полевых работ.

Образцово-показательный технический осмотр тракторов состоялся в формате семинара-совещания. На нем обсуждались особенности проведения технического осмотра сельскохозяйственных тракторов и комбайнов, были названы основные узлы и агрегаты машин, на исправное состояние которых должны в первую очередь обратить внимание инженеры-инспекторы. Аграриям напомнили о важности своевременной и качественной подготовки тракторного парка к полевым работам.

Ппринявший участие в семинаре глава Брединского муниципального района Николай Плохих подчеркнул, что безотказная работа машинно-тракторного парка — это залог своевременного проведения посевной кампании и гарантия сохранности будущего урожая.

В текущем году в ООО СП «Сплав» планируется засеять сельскохозяйственными культурами свыше 17 тысяч гектаров. Посевная площадь большая, поэтому в хозяйстве уделяют пристальное внимание подготовке техники к сельскохозяйственному сезону. На семинаре была отмечена отличная организация работы ремонтной службы и механизаторов в преддверии весенней посевной кампании со стороны директора предприятия Дмитрия Аверьянова. Механизаторы, которые отлично подготовили технику к осмотру и предстоящей работе на полях, получат от руководства поощрение в виде денежной премии.