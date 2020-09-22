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Технологии компании «Интерсвязь» используют при реализации нацпроектов

Общество
Сегодня, 16:24
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Соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять подписано между лидером IT-рынка Южного Урала - компанией «Интерсвязь» и дочерним предприятием государственной корпорации «Ростех» - Челябинским радиозаводом «Полет».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», ключевой задачей сотрудничества станет развитие и внедрение технологий промышленного интернета в рамках национальных проектов, а также продвижение продуктов Челябинской области на международном и национальном рынках.

Многие проекты компании «Интерсвязь», включая «Диспетчеризацию приборов учёта», уже хорошо зарекомендовали себя на региональном уровне. Теперь эти готовые технические решения смогут использовать компании из состава госкорпорации по всей России, что в перспективе положительно скажется как на имидже разработчика, так и на имидже Челябинской области в целом.

Ранее на выставке «Армия-2020» соглашение с госкорпорацией «Ростех» было подписано правительством Челябинской области. В его рамках стороны планируют внедрять на Южном Урале технологии связи, искусственного интеллекта, интернета вещей для цифровизации сфер образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Компания «Интерсвязь» уже имеет готовые технологические решения для всех этих направлений.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, уникальность технологии заключается в мобильности и возможности адаптировать готовые проекты под поставленные задачи, а также создании конкурентоспособных инновационных продуктов с чистого листа.

Разработки компании не теряют актуальности с течением времени, они изменяются, дорабатываются и масштабируются в соответствии с трендами, которые задаёт быстроразвивающийся рынок IT. В итоге технология, задуманная для одного предприятия, легко может стать сервисом, который обслуживает полноценный промышленный кластер.

Среди таких примеров - проект «Умные остановки» с технологией «Мониторинг активности». Система видеонаблюдения позволяет фиксировать трафик людей, определять какие маршруты в городе являются востребованными. Также система фиксирует подозрительную активность и нестандартное поведение на территории остановочного комплекса.

Таким образом, один проект делает жизнь горожан более безопасной и комфортной.

В связке с «Умными остановками» успешно реализуются проекты «Умные парковки», «Улицы онлайн», «Умный ключ от домофона», которые являются неотъемлемыми частями «Умного города».

Большая часть этих сервисов управляется через бесплатное суперприложение «Интерсвязь. Умный город».

 

 

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