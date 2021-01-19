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Текслер: Челябинская область готова к массовой вакцинации

Челябинская область готова к проведению массовой вакцинации жителей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Алексея Текслера, на сегодня ситуация с коронавирусом в регионе характеризуется как стабильное, отмечается снижение коэффициента распространения инфекции и суточного числа новых инфицированных.

К настоящему моменту Челябинская область получила 11 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса. До конца февраля ожидается поступление еще 152 тысячи доз вакцины.

В области продолжают прививать жителей из групп риска - медицинских и социальных работников, учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников МВД.

На прошлой неделе в регионе стартовала вакцинация южноуральцев от 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания.

Принято решение начать вакцинацию работников крупных промышленных предприятий. Начнут с тех, где имеются собственные медпункты.

Часть поступившей в регион вакцины направлена в медицинские учреждения, чтобы желающие смогли поставить прививку от ковида.

В регионе открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях. В ближайшее время базы по вакцинации откроют в крупных вузах Челябинска и Магнитогорска.

Создан региональный штаб по массовой вакцинации от корогавируса, который возглавила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В каждом муниципальном образовании Челябинской области под руководством главы создана рабочая группа по вакцинации, которая занимается составлением списков, чтобы оптимизировать процесс.

С первого февраля на портале Госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию от COVID-19. Через этот сервис смогут записаться на прививку все желающие независимо от групп риска. Для этого необходимо будет в главном меню выбрать тему «Здравоохранение», затем подтему «Медицинская помощь» и далее услугу «Запись к врачу». После этого нужно нажать кнопку «Заполнить форму» и выбрать окошко «Вакцинация против COVID-19».

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

На прошлой неделе Алексей Текслер дал поручения главам муниципальных образований по проведению масштабной прививочной кампании от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

На сегодня в России официально зарегистрированы и используются для вакцинации от коронавируса два препарата: Гам-Ковид-Вак или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ) и «ЭпиВакКорона» (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск).