Текслер – главам: Важно закрепить стабильность на рынке труда

В Челябинской области на региональном рынке труда уже 12 месяц подряд фиксируется снижение как общей, так и регистрируемой безработицы. Регион досрочно выполнил поручение президента Владимира Путина по возвращению на доковидный уровень занятости. Губернатор Алексей Текслер потребовал закрепить стабильность в этой сфере.

«В этом году численность безработных граждан у нас снижалась и снижается. Занятость в настоящий момент восстановлена», - отметил Алексей Текслер на областном совещании с членами правительства и главами муниципальных образований.

Глава региона отметил, что в регионе предпринимались активные меры для улучшения ситуации на рынке труда.

Напомним, с начала пандемии в регионе начали существенно ухудшаться показатели занятости и безработицы. В апреле 2020 года уровень безработицы вырос с 1,3% до 2%. В октябре достиг пика – 4,92%.

По данным главного управления по труду и занятости населения области, по состоянию на первое сентября 2021 года показатель общей безработицы равен 78,8 тысячи безработных граждан, что ниже доковидного показателя на 13,3 тысячи человек и ниже пикового значения на 47% (было в октябре 2020 года 148 тысяч человек ищущих работу). Челябинская динамика снижения выше среднероссийской и выше показателя по УФО – в два раза.

Активно снижается и регистрируемая безработица: с пикового значения в 2020 году 92,7 тысячи человек до 23,6 тысячи человек на первое августа текущего года (с 4,95% до 1,3%).

«Но важно не просто вернуться к прежним значениям, а закрепить стабильность на рынке труда в качестве константы, при полном понимании возможных рисков при негативном развитии ситуации, - обозначил задачу Алексей Текслер. - Мы с вами должны быть готовы во всеоружии в этой части».

В областной службе занятости прогнозируют к концу года снижение общей безработицы до 65 тысяч человек (3,6%), регистрируемой безработицы - до 18,5-19,5 тысячи зарегистрированных безработных, с учетом сезонного роста.