Текслер – главам: Все планы по строительству соцобъектов и нацпроектам должны быть реализованы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований реализовать все намеченные планы по строительству социальных объектов в регионе и по реализации национальных проектов.

Соответствующее поручение было дано на областном совещании с руководителями муниципалитетов.

«Прошу контролировать ход строительства всех социальных объектов на территории муниципалитетов. В условиях, когда происходит удорожание стройматериалов и работ, важно обеспечить неукоснительное соблюдение графиков строительства объектов с бюджетными инвестициями», - сказал губернатор.

Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов уделить пристальное внимание ремонтам школ, также первичному звену здравоохранения и всем программам, которые находятся на особом контроле.

Руководителям необходимо контролировать и жилищное строительство, в том числе в целях расселения аварийного фонда. «Возникают проблемы у застройщиков, мы с ними постоянно на связи. Если есть какие-то сигналы, прошу информировать областной минстрой, не нужно молчать и ждать, когда что-то изменится, - обратился к главам губернатор и предупредил. - Все строительные планы должны быть реализованы в полном объеме».

Алексей Текслер также подчеркнул, что никакие внешнеполитические обстоятельства не должны помешать и реализации национальных проектов.

«У нас в этом году предусмотрено почти 33 миллиарда рублей в целом по региону на эти цели, что почти на три миллиарда больше, чем в прошлом году», - напомнил губернатор.

Глава региона поручил ускориться с завершением контрактации всех намеченных для исполнения проектов в текущем году. «Крайний срок заключения контрактов по нацпроектам, о которых мы договаривались, коллеги, я поручение соответствующее давал, – это конец марта текущего года. А срок исполнения самих контрактов – до первого декабря текущего года, - напомнил Алексей Текслер. - Коллеги, важнейшая сейчас задача перед нами – это завершить контрактацию в указанные сроки».