Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова возложили цветы к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка» в память о погибших при исполнении долга сотрудниках правоохранительных органов.

«Служба в правоохранительных органах всегда была опасной, всегда необходимо было проявлять мужество и стойкость, и только самые смелые и достойные сыны нашего Отечества приходили и приходят сегодня в полицию, Росгварию для того, чтобы защищать наших соотечественников, – Мы гордимся нашими ребятами, которые в мирное время отдали свою жизнь ради наших земляков, мы всегда будем помнить их имена. Сегодня наши ребята и здесь, в мирной жизни, и там, где идут боевые действия, охраняют нашу жизнь, наше спокойствие, наше будущее. Сегодня рядом с нами присутствуют родные и близкие, друзья погибших героев, вечная им память, низкий поклон», - сказал губернатор Алексей Текслер.