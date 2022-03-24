Текслер: Любые факты необоснованного роста цен необходимо жестко пресекать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований контролировать цены в магазинах на их территориях и жестко пресекать любые попытки необоснованного завышения цен.

В правительстве региона уже предприняты шаги по сохранению стабильности, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

Так, для координации работы и контроля за ситуацией с продовольствием и ценами создан региональный штаб. «Прошу глав быть на оперативной связи со штабом и информировать о любых негативных фактах или тенденциях на местах», - распорядился Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам обеспечить ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания, следить за наличием ассортимента в магазинах и гипермаркетах.

«У нас есть региональные сетевые магазины и магазины шаговой доступности, с ними нужно также работать. Мы уже видим факты, когда в таких магазинах ценники отличаются от федеральных сетевых магазинов. Любые факты необоснованного роста цен необходимо жестко пресекать», - отметил глава региона.

Алексей Текслер напомнил о существующей договоренности с органами прокуратуры, полиции, регионального УФАС по проведению рейдов по магазинам.

Губернатор рекомендовал главам привлекать местных депутатов, актив местных парторганизаций, общественные организации, волонтеров для контроля за ценами.