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Текслер: Мне важна обратная связь по действующим в области мерам поддержки медиков

В Челябинской области реализуют дополнительные меры поддержки медицинских работников региона. Губернатор Алексей Текслер намерен получить отклики от медиков по эффективности реализации действующих мер, в том числе и для решения проблемы дефицита кадров.

Об этом рассказал Алексей Текслер на своей странице в Инстаграм.

Глава региона отметил, что на сегодня в области существует дефицит медицинских работников как в городах, так и в селах.

«Главная проблема в медицине - кадры. Строим и ремонтируем больницы, покупаем современную технику, автомобили. Но лечит всегда врач. Без квалифицированного медперсонала хорошей помощи быть не может. И пандемия только увеличила масштаб этой проблемы - не только у нас, в других регионах тоже», - подчеркнул Алексей Текслер.

Для повышения обеспеченности учреждений здравоохранения медработниками в регионе реализуется госпрограмма «Развитие здравоохранения Челябинской области».

«Что делать, понятно. Биться за каждого сотрудника, создавать условия молодым специалистам», - отметил губернатор.

Впервые в области в 2020–2021 учебном году было увеличено число обучающихся по программам ординатуры за счет средств областного бюджета (на 30 человек). На 225 человек больше примут на обучение в подведомственных минздраву образовательных учреждениях за счет бюджетных ассигнований региона.

«С этого года приняли решение закупать для врачей служебное жилье в городах и районах. Такого раньше не было», - отметил Алексей Текслер. В 2020 году Челябинская область выделяет 196 миллиона рублей на приобретение жилья молодым специалистам, которые поедут работать в муниципальные учреждения здравоохранения после завершения учебы. «Задача - купить больше 100 квартир до конца года, сейчас приобрели более половины от плана, - подчеркнул Алексей Текслер. - Будем покупать служебное жилье ежегодно. Это надо делать: не будет квартиры, не будет и врача».

Для привлечения молодых специалистов со средним медицинским образованием в малые города и сельские населенные пункты в области приняли закон «О единовременной выплате медицинским работникам». Выпускники 2020 года смогут вернуться в родные села и трудоустроиться на должности фельдшера, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера скорой помощи. Им будут выплачивать по 500 тысяч рублей за счет средств областного бюджета. Это программа действует плюсом к программе «Земский фельдшер». «Посмотрим на результаты в конце года», - подчеркнул глава региона.

Предусмотрена также компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; подготовка среднего медицинского персонала по дополнительным профессиональным программам и другие мероприятия.

«Это лишь часть мер. Нужно, чтобы они были востребованы медиками. Поэтому мне важна обратная связь. Главное - решить кадровую задачу», - подчеркнул Алексей Текслер.