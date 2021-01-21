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Текслер: Недопустимо, когда снег не вывозится

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципальных образований о недопустимости складирования убранного с дорог снега на газонах и вдоль тротуаров.

На областном совещании с главами муниципальных образований Алексей Текслер внимание глав на проблемы с утилизацией снега в отдельных территориях.

«Недопустимо, когда снег не вывозится, а трамбуется где-то рядом или, того хуже, вывозится на газоны или свободные пространства между деревьев», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил тщательно и постоянно контролировать подрядчиков, которые отвечают за уборку снега с дорог.

Кроме того, Алексей Текслер посоветовал активнее мониторить социальные сети. «Люди, как правило, бьют тревогу гораздо раньше ответственных лиц», - подчеркнул губернатор.

В Челябинске определена площадка для временного складирования снега расположена на Героев Танкограда. Горожане могут сообщать о несанкционированных свалках снега в комитет дорожного хозяйства администрации города. Неравнодушные жители микрорайона Парковый уже поделились информацией о снежной куче в районе дома №17А по ул. Александра Шмакова. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области также ждет сообщений южноуральцев о неубранных магистралях. «Если вы, передвигаясь по региональным дорогам, заметили плохо очищенную проезжую часть или сильный снежный накат, сообщите нам. Заявки принимаются на электронную почту dorogi@mindortrans74.ru», - обращаются к жителям в ведомстве.

В миндортрансе области также поделились опытом контролирования подрядчиков. Контроль осуществляют кураторы (специалисты отдела содержания) ОГКУ «Челябинскавтодор». «За каждым специалистом закреплено в среднем по шесть муниципальных районов нашей области», - уточнили в министерстве.

Кураторы четко знают, в каком состоянии находятся дороги на подконтрольных им территориях. В работе они используют данные системы метеонаблюдения, в постоянном режиме взаимодействуют с диспетчерской службой и представителями подрядчика. Кроме того, проводятся и выездные проверки, а зимой, в отсутствие снегопада, - плановые проверки. При неблагоприятных метеоусловиях специалисты усиливают контроль, объезжая дороги во время и после снегопада.

«При оценке работы подрядчика мы в первую очередь обращаем внимание на состояние проезжей части - хорошо ли убран снег, ликвидирована ли скользскость. Затем смотрим на то, как почищены примыкания к дороге и обочины, убран ли снежный вал, очищены ли от снега дорожные знаки и сигнальные столбики. Проверяются также остановки общественного транспорта и барьерное ограждение со светоотражающими элементами. Если выявлено нарушение, подрядчику выдается задание на устранение замечаний», - рассказали в миндортрансе.