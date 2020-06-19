Текслер – о строительстве нового корпуса ЧОДКБ в бору: Сделаем все, чтобы все интересы сбалансировать

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в детской областной клинической больнице, пообщался с медицинскими работниками и обсудил планы по строительству нового хирургического корпуса.

«Я испытал большое удовольствие от общения с врачами. Я надеюсь, что вы тоже заметили, что коллектив очень дружный, - обратился по завершению визита к журналистам Алексей Текслер. - Галина Николаевна (Галина Киреева – прим. ред.), главный врач (детской областной клинической больницы – прим.ред.), мотиватор. Коллектив сплоченный, решает сложнейшие задачи».

Алексей Текслер рассказал, что остаются в силе планы по строительству нового хирургического корпуса областной больницы рядом с уже действующими зданиями.

Напомним, для строительство нового корпуса больницы выделено часть территории челябинского городского бора (рядом с территорией больницы). Это решение областных властей вызвало как одобрение, так и много споров и протестов (некоторые жители предлагали построить новый корпус в другом районе).

Но в итоге власти, выслушав аргументы противников, от своего решения не отказались. Депутаты Законодательного собрания региона в декабре 2019 года проголосовали за исключение участка в 4,2 гектара из состава городского бора для строительства на этой территории детского хирургического корпуса.

Алексей Текслер рассказал, что Челябинская областная детская клиническая больница входит в десятку лучших федеральных центров в России. ЧОДКБ первой среди лечебных учреждений Южного Урала получила Сертификат Росздравнадзора, подтверждающий соответствие международным стандартам качества оказания медицинских услуг.

«С одной стороны, у нас современное оборудование, замечательные врачи и оказывается высокотехнологическая помощь. С другой стороны, мы видим проблему нехватки помещений. Она сказывается во всем», - отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, врачи уже готовы решать новые задачи, осваивать новые техники, расширять направления оказания медицинском помощи детям. Но есть определенные препятствия. «Здесь много нюансов. Например, при трансплантации параллельно должны браться ткани у мамы и ребенка. И это надо делать в одном помещении, а сейчас этого сделать невозможно, - рассказал Алексей Текслер и добавил. - Надо двигаться дальше. Нам нужен единый центр, где в одном месте можно будет лечить любую детскую патологию. Это наша новая задача и мы все сделаем для ее решения».

Губернатор осмотрел площадку для строительства, одобрил место расположения будущего детского хирургического корпуса. «И самое главное, я увидел энергетику врачей. Нет сомнения, что нужно двигаться в этом направлении», - считает Алексей Текслер.

После завершения строительства будет благоустроена вся прилежащая территория. Из выделенных 4,2 гектара городского бора при этом под застройку будет отведено только 1,6 гектара. На остальной территории планируется сохранить деревья, сделать дорожки, навести порядок, установить освещение и в будущем здесь смогут гулять маленькие пациенты.

Проектировщик детского хирургического корпуса пока не определен. Тем жителям, которые выступали категорически против вырубки деревьев, обещают, что планируется высадить крупномерные деревья на территории медгородка, которые должны с лихвой заменить вырубленные.

«Для людей сделаем все, чтобы все интересы сбалансировать, но главное - это дети», - отметил Текслер.

На строительство хирургического корпуса Челябинская область получит 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Новое здание будет возведено к 2024 году.Губернатор отметил, что для компенсации участка земли, который забрали у бора под строительство, к территории памятника природы добавили новые площади, также планируются компенсационные высадки.