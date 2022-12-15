Текслер объяснил, зачем нужно тратить миллиарды бюджетных средств на метротрамвай

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на «прямой линии» с жителями объяснил, зачем регион планирует направить миллиарды рублей на реализацию проекта метротрамвая, который далеко не у всех вызывает одобрение.

Напомним, решение о строительстве метрополитена в Челябинске было принято в далёком 1976 году. В 1991 году институтом «Ленметрогипротранс» завершена длительная разработка проекта строительства первой линии метрополитена. В 1992 году началась стройка. Финансирование велось в основном за счет средств федерального и областного бюджета. Ввод в строй первой линии метрополитена планировали на 2010 год.

Но более десяти лет назад стройка была заморожена. Губернатор Алексей Текслер, возглавив регион в 2019 году и вникнув в проблему, предложил интегрировать метро в существующую трамвайную сеть.

Накануне на «прямой линии» Алексей Текслер рассказал, что проект метротрамвая для него - это важная, эпохальная история. «Реакция папы, когда я сказал о том, что еду в Челябинск работать губернатором, у него автоматическая реакция была такая: а метро достроят? И когда приехал сюда, на первой пресс-конференции один из первых вопросов был именно такой, - поделился глава региона. - Надо было найти новое решение».

По его словам, регион ежегодно тратит сотни миллионов рублей на поддержание выработок и уже построенных под землей объектов в целях обеспечения безопасности (кроме того, станция метро «Торговый центр» находится прямо под рекой). И, отвечая на вопрос, где поставить запятую во фразе «Заморозить нельзя строить» (эта дилемма стояла еще перед предыдущим руководителем региона) Текслер сделал выбор в пользу строительства. Хотя это и потребует значительных финансовых вложений.

«Когда некоторые говорят, зачем столько денег, во-первых, это целевые деньги, во-вторых, они, кроме транспортных задач, решают вопрос безопасности, - попытался объяснить Алексей Текслер. - Когда в центре города у нас есть такие объекты, засыпать – это безумие, но их просто оставлять нельзя. Поэтому мы нашли решение..».

Был разработан проект метротрамвая, который объединит метро и трамваи. «объединим трамвайную сеть, она будет, в том числе, уходить под землю, и специальные трамваи будут – метротрамваи, их там порядка 40 штук», - рассказал губернатор.

Трехсекционные метротрамваи планируется изготавливать на Усть-Катавом вагоностроительном заводе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект метротрамвая в Челябинске предполагает строительство четырех подземных станций и двух линий общей протяженностью 11,91 километра («Север-Юг» и «Восток-Запад»).

В июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

В августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске протяженностью 9,45 километра. Линия «Север Юг», которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Стоимость - 49,5 миллиарда рублей.

Линия массового пассажирского транспорта «Север - Юг». Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске». На эти цели регион получил инфраструктурный бюджетный кредит.

АО «Моспроект-3» также займется экономическим обоснованием продления линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске.