Текслер поручил главам детально проработать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот

С первого июля 2023 года в Челябинской области вступает в силу новый механизм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Губернатор Алексей Текслер поручил главам максимально его использовать в работе.

«С первого июля этого года в области заработает новый механизм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наряду с выдачей жилых помещений, будем предоставлять единовременные выплаты на приобретение квартир», - отметил Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами и членами регионального правительства, которое состоялось шестого июня.

Право на выплату получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 23 лет и старше, которые не обеспечены жилыми помещениями. Это позволит им приобретать жилье с учетом своих пожеланий и возможностей, а также количества членов их семьи.

«Фактически речь идет о сертификате, который будет выдаваться, и человек, используя сертификат, может не просто однокомнатную квартиру купить, а может материнский капитал добавить, может в рамках льготной или семейной ипотеки использовать, - пояснил губернатор. - Это такой гибкий механизм сертификата, который позволит значительно улучшать жилищные условия, а не идти по принципу, когда мы выдаем однокомнатную квартиру, и человек дальше с семьей разбирается, что с этим делать».

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов детально проработать новый механизм и максимально его использовать.

Напомним, соответствующий закон, разработанный министерством социальных отношений по инициативе губернатора, был поддержан депутатами Законодательного собрания на заседании 11 мая 2023 года.

Размер единовременной выплаты будет рассчитываться исходя из общей площади жилого помещения, равной 36 квадратным метрам, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ на момент подачи соответствующего заявления.

В первом квартале стоимость квадратного метра жилого помещения для Челябинской области утверждена на уровне 73 тысячи 773 рубля. Таким образом, размер выплаты составит 2,6 миллиона рублей.