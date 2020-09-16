Текслер поставил задачу селянам: Масштабные потери недопустимы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам сельскохозяйственных районов сосредоточиться на уборке урожая и заготовке кормов.

Соответствующие распоряжения были даны на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства, которое прошло 16 сентября в режиме видеоконференцсвязи.

Уборочная кампания в регионе должна завершиться к первому октября.

В этом году уборочная площадь, за вычетом погибших от июньско-июльской засухи посевов, составляет один миллион 462 тысячи гектаров. Часть посевов - 330 тысяч гектаров - пришлось списать из-за последствий засухи.

К настоящему моменту обмолочено 63% посевов – 750 тысяч тонн зерна. Селяне региона планируют собрать один миллион 100 тысяч тонн, что составляет примерно 60% от первоначального плана. Этот объем полностью закроет потребности региона в семенном материале и хлебном зерне до нового урожая, уточнили в правительстве.

Заготовлено 100% сена, 71% сенажа. В целом заготовлено почти 18 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

«Прошу глав сельских районов держать на личном контроле ход уборочных работ и заготовку кормов», - распорядился губернатор. Глава региона подчеркнул важность заготовки необходимого количества корма в преддверии зимы. «Необходимо сохранить молочное и племенное стадо, не допустить забоя или падежа скота из-за нехватки кормов, - обозначил задачи Алексей Текслер. - Масштабные потери здесь недопустимы, это вопрос продовольственной безопасности региона».