Текслер потребовал не допустить возникновения форс-мажорных обстоятельств во время праздников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал обеспечить полную безопасность для всех участников первомайских праздников и торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, и не допустить возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Соответствующие распоряжение были даны главой региона на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии.

«Нужно уделить повышенное внимание вопросам безопасности во время майских праздников и Дня Победы, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно – при проведении массовых мероприятий», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поручил обеспечить круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест массовых захоронений воинов Великой Отечественной войны с привлечением к этой работе добровольных народных дружин и казачества.

«Мы с вами должны обеспечить полную безопасность для всех участников мероприятий, не допустить возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств», - распорядился губернатор.

Ранее Алексей Текслер в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы напомнил, что некоторые регионы юга страны приняли решение в этом году не проводить торжественный Парад Победы по соображениям безопасности. В Челябинской области подготовка к праздничным и торжественным мероприятиям идет в плановом режиме и с учетом актуальной обстановки.

«Как и в прошлом году учитываем актуальную обстановку, специфику, связанную с проведением вооруженными силами России специальной военной операции», - отметил губернатор.

Торжественные мероприятия состоятся во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области. Все они ориентированы на связь поколений.

Губернатор распорядился создать все условия для комфортного участия ветеранов в праздничных мероприятиях, в том числе помочь организационно и обеспечить транспорт.

В этом году по всей России не будет шествия «Бессмертного полка» в привычном очном формате. Южноуральцам предлагают почтить память своих героев, выбирая иные форматы.

Алексей Текслер предложил также в День Победы почтить память погибших в ходе специальной военной операции.