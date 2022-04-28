Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился обеспечить полную безопасность жителей при проведения праздничных мероприятий в майские праздники и охрану воинских монументов.

Соответствующие поручения были даны 28 апреля на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принять антитеррористические меры на торжественных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - уделить повышенное внимание вопросам безопасности, обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно при проведении публичных массовых мероприятий.

«Самое важное – это обеспечить полную безопасность всех участников мероприятий. Это главная задача, которая перед нами стоит», – сказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что с 1 по 12 мая необходимо обеспечить круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест воинских захоронений.