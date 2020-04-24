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Текслер: Регион рискует перейти на самую опасную стадию эпидемии коронавируса

Общество
Сегодня, 14:19

Челябинская область подошла к самому опасному этапу эпидемии коронавируса. По итогам предстоящих выходных будет принято решение об ужесточении или ослаблении действующего режима.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 24 апреля.

Южный Урал уже прошел две стадии эпидемии. В первой фазе – угроза распространения и регистрации единичных случаев, во второй – рост завозных случаев при контролируемом распространении вируса.

На сегодня регион находится в третьей фазу, которая характеризуется ростом контактных больных. «Мы находимся на этой стадии, но с большим риском перейти на самую опасную, четвертую стадию. Это бесконтрольное распространение инфекции. В этом случае могут происходить неконтролируемые вспышки. Под мощной нагрузкой окажется медицинская база», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что 30 апреля в регионе заканчивается действие режима повышенной готовности, введенного 18 марта. Решение об его ослаблении или ужесточении режима будет принято в начале следующей недели.

На сегодня ситуация динамичная с тенденцией к ухудшению. Если число заболевших будет серьезно расти, а также число случаев, когда источник заражения найти не удалось, то власти готовы ужесточить режим и ввести систему пропусков.

Алексей Текслер не исключил вариант ужесточения режима лишь в отдельных муниципалитетах, где складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. В частности, система пропусков может быть введена в Златоусте (если будет расти число заразившихся, не входящих в списки контактных с уже заболевшими). Город могут полностью закрыть на карантин (запретить въезд и выезд). Соответствующее решение будет принято на оперативном штабе.

 

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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Челябинск
Карантин
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