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Текслер: Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает стабилизироваться

В Челябинской области сохраняется устойчивый тренд на снижение динамики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Губернатор Алексей Текслер призвал глав закрепить эту положительную тенденцию.

«Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории области продолжает стабилизироваться, - констатировал Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

За последние дни регистрируется среднесуточный прирост около 130-140 заболевших, в первой декаде марта регистрировалось от 192 до 145 случаев в сутки. При этом количество тестируемых за этот же период остается достаточно высоким– порядка восьми тысяч человек.

Сокращение числа выявляемых случаев ковида, снижение госпитализаций позволило поэтапно возвращать к плановой деятельности медучреждения, ранее перепрофилированные под ковидные госпитальные базы. На пике заболеваемости в области было развернуто более восьми тысяч 700 коек, сейчас их количество сокращено более чем в два раза.

«Многие отделения, которые ранее стали ковидными госпитальными базами, вернулись к прежнему профилю. Мы эту работу провели даже раньше, чем планировали», - отмети Алексей Текслер. На начало марта в регионе продолжали работать 13 ковидных госпиталей в регионе и три базы долечивания.

«Для нас важно закрепить эту положительную тенденцию, чтобы не возникло рецидивной вспышки заболеваемости», - призвал глав Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, в области продолжают действовать все меры предосторожности, в первую очередь индивидуальные - масочный режим. Остается обязательным соблюдение социального дистанцирования. По-прежнему южноуральцам 65 лет и старше рекомендовано оставаться дома на самоизоляции.

«Плюс не забываем, что у нас достаточно высокий сезон по ОРВИ, по взрослому населению превышен эпидпорог», - подчеркнул Алексей Текслер.

В области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Уже поступило почти 116 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы). Оба компонента прививки поставили более 68 тысяч южноуральцев, первую часть – более 38 тысяч жителей.