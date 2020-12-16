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Текслер: У детей должен быть Новый год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний» в регионе и призвал все муниципалитеты принять в ней участие и подарить сказочный Новый год детям.

Алексей Текслер уверен, что пандемия коронавируса не должна отменить или испортить новогодние праздники ребятишкам. Особенно это касается тех детей, кто по разным причинам оказался в трудной жизненной ситуации.

«Праздник, особенно для детей, должен состояться, - подчеркнул Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов и призвал руководителей городов и районов. - Поэтому все, что касается работы с детьми, особенно, когда речь о семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, здесь важно - и подарки, и внимание (с учетом мер предосторожности). У детей должен быть Новый год».

Губернатор распорядился уже на этой неделе запустить акцию «Ёлка желаний» во всех муниципальных образованиях области.

«Уже на этой неделе во всех муниципалитетах необходимо начать проведение акции «Елка желаний», где исполнить новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - отметил Алексей Текслер и обратился к главам. - Коллеги, это крайне важно, чтобы у нас в каждом муниципалитете мероприятие состоялось».

Но при этом губернатор напомнил главам и необходимости тщательного соблюдения предписаний Роспотребнадзора в ходе всех мероприятий.

В прошлом году на ёлке в резиденции губернатора повесили 50 шаров с желаниями юных южноуральцев. Губернатор с супругой, его замы и министры сняли по одному шару и исполнили новогодние пожелания ребятишек.

В области проходит также новогодняя акция «Подарим новый год детям». По поручению Алексея Текслера министерство социальных отношений закупило более 165 тысяч сладких подарков для юных южноуральцев. На эти цели из областного бюджета выделено 38 миллионов рублей.

Подарки получат юные южноуральцы в возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к следующим категориям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских ёлок и другие.

Кроме того, приобретены 1809 подарков для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которым нельзя кушать сладости и требуется специализированное питание.

«Министерство социальных отношений традиционно приобретает подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, им нельзя обычные сладости, поэтому мы всегда идем навстречу и закупаем специальные подарки, чтобы порадовать ребят, – рассказала глава регионального минсоца Ирина Буторина. – Количество рассчитывается с учетом заявок от управлений социальной защиты».

Ребята с такими заболеваниями, как целиакия, аутизм, получат кондитерские изделия, состав которых согласован с министерством здравоохранения. Детям с фенилкетонурией и сахарным диабетом подарят игрушки-подушки «антистресс» и развивающие наборы.

Подарки уже поступили в территории, с сегодняшнего дня их начали выдавать. В минсоце уточнили, получить обычный подарок можно будет через управления социальной защиты по месту жительства с 16 декабря, а специализированный подарок с 28 декабря.

Алексей Текслер призвал глав проконтролировать процесс вручения подарков детям, чтобы все прошло на достойном уровне. «Новогодний подарок нужно вручить каждому ребенку, кому он положен, повторюсь, с соблюдением всех санитарных мер предосторожности», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также обратил внимание глав на необходимость еще раз проверить иллюминацию, снежные городки и горки во вверенных им территориях. «Чем раньше вы включите праздничную иллюминацию, тем лучше», - сказал глава губернатор. На этом неделе Алексей Текслер предупредил глав, что намерен лично оценить новогоднее убранство в муниципалитетах.