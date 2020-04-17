Текслер вышел с самоизоляции, а его пресс-секретарь исцелился

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 17 апреля, завершил обязательную самоизоляцию, которая проходила в его рабочем кабинете. Теперь он сможет на ночь приезжать домой к семье.

У главы региона дважды взяли анализ на коронавирус, он оказался отрицательный.

Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь вылечился от коронавируса и выписан из больницы. У него также дважды подряд пришли отрицательные анализы. Несколько дней он пробудет дома под наблюдением медиков, согласно правилам, а затем приступит к своим основным обязанностям.