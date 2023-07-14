Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле

В Челябинской области на постоянном контроле - проводя окарауливание - держат территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске, начавшегося первого июня в четырех километрах западнее поселка Бижеляк.

Как сообщает ГУ лесами региона, в ежедневном режиме силы Аргаяшского лесхоза осуществляют контроль ситуации в лесном фонде. При обнаружении точки задымления производится немедленное проливание очага водой при помощи мотопомп. Со стороны садового товарищества «Озерское» окарауливание территории проводят сотрудники МЧС Озерска.

Накануне, 13 июля, для уточнения обстановки на место выдвигались силы и средства от ГУ МСЧ России по Челябинской области. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам и СНТ нет.

В главном управлении лесами региона отметили, что особенностью торфяных пожаров является беспламенное горение торфа под слоем почвы. Тушение осложняет наличие на болотистой местности ям, холмов и оврагов.

Торфяной пожар в Аргаяшском районе ежедневно тушили 60 человек и свыше двух десятков единиц техники. Он был локализован седьмого июня.