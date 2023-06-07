В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар, который начался на территории Аргаяшского муниципального района шесть дней назад.

Как сообщает Главное управление лесами области, к утру среды, седьмого июня, общая площадь пожара составила 293 гектара.

Напомним, пожар на болотах в Аргаяшском районе начался первого июня в 10 часов. Причина - нарушение правил пожарной безопасности в лесу местными жителями.

Ежедневно с огнем боролись от 90 до 106 человек и 15 - 25 единиц техники. Тушение, которое осложнялось болотистой местностью и сильной ветровой нагрузкой, проводилось круглосуточно.

С севера, запада и юга опасный участок торфяников отсекли от огня минерализованными полосами. За эти дни проложено 50 километров минполос шириной до 1,5 метра.

В настоящий момент поводится дотушившание сложных участков внутри локализованного пожара. Населённые пункты не пострадали, уточнили в ГУ лесами области.

Губернатор Алексей Текслер на областном совещании напомнил главам: «Ключевое - не допускать перехода лесных пожаров на населенные пункты».