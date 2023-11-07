Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения

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В понедельник, шестого ноября, исполнилось 15 лет ООО «Торговый дом ММК» – уполномоченному представителю Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) во всех регионах России.

Основная задача компании – реализация металлопродукции Группы ММК со складских площадок, расположенных в российских регионах и странах ближнего зарубежья.

По словам директора Торгового дома Григория Щурова, компания играет важную роль в структуре сбыта Магнитки, являясь ключевым элементом реализации стратегической инициативы комбината «Фокус на клиентов». Она подразумевает совершенствование системы логистики, развитие цифровых каналов сбыта, повышение доли продаж «точно в срок». И здесь большое значение приобретает Торговый дом ММК, преимуществом которого является территориальная близость к покупателям и предоставление сервисных и логистических услуг.

История компании начиналась с пяти складских площадок в Поволжье и на Урале. Сегодня Торговый дом представлен в 36 городах России и почти во всех федеральных округах. В 2023 году были открыты новые подразделения – в Ижевске и подмосковном Видном. Площадь складской сети превысила 435 тысяч квадратных метров. Это современные площадки со всей необходимой погрузочной инфраструктурой, на которых компания реализует проект «Умный склад», позволяющий вести учет и анализ запасов в режиме реального времени, реализовывать систему адресного хранения, осуществлять контроль и мониторинг поступающего и отгружаемого металлопроката, оптимизировать бизнес-процессы и документооборот, анализировать загрузку работников склада.

«Важным направлением деятельности Торгового дома, позволяющим более полно и гибко реагировать на потребности клиентов и создавать добавленную стоимость металлопродукции, является доработка и переработка металлопроката. Компания обладает мощностями по порезке арматуры, производству просечно-вытяжного листа и продольной резки рулонов. С начала 2023 года дополнительно введены в эксплуатацию пять агрегатов по правке и резке арматуры суммарной производительностью до 1500 тонн в месяц, а также агрегат по производству просечно-вытяжного листа в Щелкове мощностью 100 тонн в месяц», - сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

В числе приоритетов компании – дальнейшее развитие направления розничных продаж. Перед широким развертыванием сети розничных складов в 2021 году была открыта пилотная розничная площадка в Магнитогорске. На основе полученного опыта разработаны регламенты, инструкции и положения, описывающие все процессы, начиная от подбора площадки для склада до реализации металлопроката клиентам. На сегодняшний день действуют 16 розничных площадок, 12 из которых открылись в 2023 году.

Большое значение Торговый дом ММК придает формированию и развитию цифровых маркетинговых каналов. В апреле 2021 года был запущен корпоративный маркетплейс Магнитки MMK Market. Он позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам в удобном формате продукцию компаний Группы ПАО «ММК» – от коробки гвоздей до больших партий товара. Розничным покупателям доступна оплата банковской картой, через систему быстрых платежей (СБП) и по номеру счёта. Юридические лица могут в дополнение к этому совершить покупку в кредит с использованием финансовых инструментов, предлагаемых партнерами маркетплейса.

Объемы продаж на цифровой платформе ежегодно удваиваются. В среднем за месяц на электронной площадке продается более шести тысяч тонн продукции, каждый день появляются новые клиенты. Расширяется функционал маркетплейса, повышается качество сервиса и скорость выполнения клиентских заказов. В начале 2023 года MMK Market вошел в число победителей конкурса «Проект года», проводимого профессиональным сообществом Global CIO: он выиграл в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность».

В стадии реализации находятся разработка мобильного приложения, автоматизация проверки покупателя, разработка полноценного модуля аукционов. В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.

За свою 15-летнюю историю Торговый дом ММК стал одной из ведущих металлоторговых сетей страны. Компания и её подразделения регулярно входят в число победителей ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции среди металлосбытовых компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров. 

Торговый дом ММК
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02.11.2023 10:36

Страшный пожар на ферме в Агаповском районе унес жизнь работника и сотен животных

02.11.2023 10:21

Родителей в Челябинской области стали реже лишать прав в отношении детей

02.11.2023 09:51

Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»

02.11.2023 09:25

В Челябинской области назвали самые популярные и редкие имена октября

02.11.2023 09:17

На железнодорожном вокзале Магнитогорска появился уголок советского прошлого

01.11.2023 21:09

Анонсы событий и мероприятий на 2 ноября (18+)

01.11.2023 17:38

В Челябинске стартуют новые мероприятия для незрячих и слабовидящих

01.11.2023 17:25

В Аргаяшском районе инвалид на коляске ограбил двух женщин и убежал

01.11.2023 16:58

Проверку по факту ДТП с микроавтобусом рядом со Степным проводит СКР

01.11.2023 16:39

На трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись грузовики, есть пострадавший

01.11.2023 16:06

Бюджет 2024 года в Челябинской области сохранит социальную направленность

01.11.2023 15:58

Челябинск станет площадкой для Русского экономического форума

01.11.2023 15:29

В Челябинске второго ноября трамваи возобновят движение по Каслинской и Свердловскому тракту

01.11.2023 14:54

В Челябинскую область придет потепление

01.11.2023 14:31

В Златоусте торжественно запустили в работу новую котельную

01.11.2023 14:09

В садик Троицка поставили подозрительное сливочное масло

01.11.2023 13:55

Экстремальный зимний забег пройдёт в горах Челябинской области

01.11.2023 13:28

Озерчанам больше не нужно ездить к челябинским травматологам – у Озерска есть свои опытные специалисты

01.11.2023 13:21

«Маяк» продемонстрировал белорусским атомщикам компетенции по обращению с отработавшим ядерным топливом

01.11.2023 12:41

На трассе в Пластовском районе перевернулся автобус с пассажирами

01.11.2023 12:38

Большие гастроли «Школы современной пьесы» в Челябинске

01.11.2023 12:28

Ученые из разных городов встретятся на Днях науки в Челябинске

01.11.2023 12:18

Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет

01.11.2023 12:15

Челябинский киноцентр «Импульс» ждет обновление интерьеров

01.11.2023 11:55

ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на спецтехнику SINOMACH со скидкой до 5%

01.11.2023 11:10

Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек

01.11.2023 11:07

На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора

01.11.2023 10:59

Как получить водительские права в праздничные дни

01.11.2023 10:35

Большой южноуральский хоровод устроят в Челябинске

01.11.2023 10:20

«Россети Урал» проведет ревизию оборудования на приобретенных сетевых объектах «АЭС Инвест»