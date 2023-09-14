Торговый дом ММК становится ближе к клиентам

ООО «Торговый дом ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в 2023 году в рамках развития филиально-складской сети продаж открыл два новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах.

Об этом заявил директор компании Григорий Щуров, выступая с докладом на открывшейся сегодня, 14 сентября, в Екатеринбурге 14-й Международной конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок».

По словам Григория Щурова, одним из преимуществ Торгового дома ММК является территориальная близость к покупателям и сервис, представляемый каждому клиенту Торгового дома. На сегодняшний день компания представлена в 36 городах России и почти во всех федеральных округах. В 2023 году были открыты новые подразделения в Ижевске и подмосковном Видном. В планах – открытие подразделений в Таганроге, Белгороде, а также второй площадки в Екатеринбурге.

Развитие сети торговых представительств положительно сказалось на объемах продаж Торгового дома – за семь месяцев 2023 года они превысили аналогичный показатель предыдущего года на 14,2 процента.

В числе приоритетов компании, рассказал Григорий Щуров, – дальнейшее развитие розничных продаж. В 2022 году были открыты новые площадки розничных продаж в Уфе и Сибае. В 2023 году запущены еще 12 точек розничных продаж в крупных городах России. Прорабатывается открытие в следующем году розничных точек в Волгограде и Новосибирске.

Еще одно ключевое направление – развитие корпоративного маркетплейса. В текущем году была произведена его интеграция с электронной торговой площадкой Газпромбанка. Реализованы такие финансовые онлайн- инструменты, как кредитование и банковские гарантии, а также способ оплаты через Систему быстрых платежей. В стадии разработки находятся мобильное приложение, автоматизация проверки покупателя, дорабатывается модуль «Аукционы».

«В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы. За семь месяцев 2023 года отгрузка через корпоративный маркетплейс выросла на 122 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост клиентской базы составил 15 процентов», - сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Важным направлением, создающим добавленную стоимость металлопродукции, является ее доработка и переработка. Компания обладает мощностями по порезке арматуры, производству просечно-вытяжного листа и продольной резки рулонов, что позволяет более полно и гибко реагировать на потребности клиентов. С начала 2023 года дополнительно были приобретены и введены в эксплуатацию пять агрегатов по правке и резке арматуры суммарной производительностью до 1500 тонн в месяц, а также агрегат по производству просечно-вытяжного листа в Щелкове мощностью сто тонн в месяц.

В Магнитогорске запланирован ввод в строй высокопроизводительного агрегата по производству кладочной сетки, а в октябре на площадке в Щелкове ожидается поставка агрегата поперечной резки горячекатаных рулонов в листы мощностью до семи тысяч тонн в месяц горячекатаного листа толщиной 1,5-12 миллиметров. Его запуск позволит Торговому дому не только обеспечить собственную потребность в маржинальном и ликвидном горячекатаном листе, но и оказывать востребованную на рынке услугу.

ООО «Торговый дом ММК» продолжает повышать эффективность складского хозяйства и логистики, развивая клиентоориентированность и складские сервисы, в том числе перевалку, доставку продукции. В настоящее время Торговый дом прорабатывает варианты внедрения современной системы интегрированного планирования потребности закупок металлопроката и управления цепочками поставок, а также приступает к внедрению системы управления складом (WMS).

Подобная система автоматизированного склада позволит вести учет и анализ запасов в режиме реального времени; реализовывать систему адресного хранения; осуществлять контроль и мониторинг поступающего и отгружаемого металлопроката; осуществлять планирование подачи и перемещения транспортных средств на складах; оптимизировать бизнес-процессы и документооборот, анализировать загрузку работников склада.