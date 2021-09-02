Частичная отмена ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, и постепенный возврат к офисной работе заставили жителей Челябинской области обратить особое внимание на свой внешний вид. Треть челябинцев вернувшихся в офисы после удаленки, отказались от делового стиля в одежде.

Об этом говорят результаты исследования, которое провели компания hh.ru и Lamoda.

Больше, чем у половины опрошенных, на работе есть дресс-код (68%). При этом, только 28% говорят, что необходимо строго его соблюдать. 54% опрошенных рассказали, что у них в офисе предпочтителен стиль Smart Casual (позволяющий носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом, свитшоты, блузки, брюки-чинос, джинсы), у 24% главенствует деловой стиль (строгий брючный/юбочный костюм прямого кроя, платье-футляр), у 17% - Casual (повседневный стиль с акцентом на удобство и практичность). 5% ходят на работу в форменной одежде.

37% жителей Челябинской области считают, что дресс-код на работе должен быть обязателен, 34% с этой точкой зрения частично согласны, частично нет, а еще 27% однозначно против требований к рабочей одежде. Большинство уверены, что обязательный дресс-код уместен в банках и на госслужбе.

Интересно, что на удаленке жители региона чаще всего соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих созвонов и совещаний (49%). Следовать этому правилу в остальное время готовы всего 5% опрошенных. Остальные вообще не соблюдают дресс-код во время работы из дома.

Удаленка в период пандемии отразилась на выборе одежды на работу. 27% заметили, что в последнее время стали особо тщательно подбирать одежду на работу, 13% стали уделять этому больше времени. Треть (32%) опрошенных признались, что после снятия пандемийных ограничений и выхода в офис они отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального.