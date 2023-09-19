Третья семья в Челябинской области награждена орденом «Родительская слава»

Семья Охапкиных из Челябинской области награждена орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Игорь Николаевич и Виктория Валериановна Охапкины награждаются орденом «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», говорится в документе.

В минсоце региона рассказали, в большой и дружной семье Охапкиных воспитывают девять детей. Старшие дети Артем, Мария, Екатерина, Валентина и Анна уже получили образование и работают, Тимофей и Вячеслав – студенты, а Михаил и Светлана – школьники. Все Охапкины, независимо от возраста, люди ответственные, трудолюбивые, активные и творческие. Они увлекаются музыкой, велоспортом, моделированием, выпечкой тортов, шитьем и вязанием.

Родители подают пример уважительного отношения друг к другу и окружающим, помогают каждому из ребят найти себя, раскрыть свои способности, создают все условия для их развития.

Семья Охапкиных стала третьей семьей региона, получившей орден «Родительская слава». Ранее в 2023 году ордена была удостоена семья Беловых из Челябинска. С рождением малышки многодетную семью лично по видеосвязи поздравил президент Владимир Путин. В нашем Telegram-канале размещена видеозапись встречи президента с награжденными семьями. В 2015 году награды была удостоена семья Болотниковых из поселка Солнечного Сосновского района.

ДЛЯ СПРАВКИ

Орден «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Ежегодно ордена вручают нескольким семьям из разных регионов России, которые достойно воспитали семь детей или больше. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой в размере 500 тысяч рублей.

Медаль ордена «Родительская слава» вручают семьям, которые достойно воспитали четырех детей. Денежное вознаграждение к ней – 200 тысяч рублей.

Женщины, воспитавшие 10 детей и более, получают звание «Мать‑героиня» единовременное денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Награждаемые родители (усыновители) и их дети – образец социально ответственной семьи: ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.