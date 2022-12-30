Троицкие спасатели отметили новоселье

Спасатели Троицкого отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области отметили новоселье. Из старого здания с печным отоплением они переехали в современный корпус со всеми необходимыми для работы условиями.

Троицкие спасатели ждали этого события 15 лет, переехав из здания с печным отоплением в современный, удобный корпус, в котором имеется всё необходимое - тёплый гараж, складские помещения для хранения водолазного, альпинистского, газоспасательного снаряжения, учебные классы, спортзал.

По традиции спасателей заместитель губернатора Челябинской обалсти Алексей Фартыгин, который принимал участие в открытии нового здания, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента «перекусил» цепь.

Поддержка губернатора области позволила приобрести комплекты нового снаряжения и оборудования для каждого отряда, что значительно увеличит оперативность и эффективность работ по спасению людей, попавших в ЧП.

Поисковому отряду также вручили автомобиль «Соболь», квадроцикл и снегоход, которые незаменимы при проведении поисковых и спасательных работ в горно-таёжной местности, каждый спасатель получил универсальную каску, спальный мешок, рюкзак. Обновлен и комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента, с которым дежурные смены будут выезжать на ликвидацию последствий ДТП и других ЧП техногенного характера.