30.12.2022
Троицкие спасатели отметили новоселье
30.12.2022
Алексей Текслер исполнил желание мальчика, папа которого погиб в СВО
30.12.2022
ММК наградил лидеров «Цифрового Олимпа»
30.12.2022
Скоков поздравил детей сотрудников с Новым годом
30.12.2022
В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно
30.12.2022
Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области
Троицкие спасатели отметили новоселье
27.12.2022
Они первыми приходят на помощь: спасатели отмечают профессиональный праздник
19.12.2022
На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя
12.12.2022
Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор
07.11.2022
На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022