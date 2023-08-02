Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»

В Троицке (Челябинская область) в эту субботу, 5 августа, пройдет региональный казахский праздник «Туган Жер». Гости из Тюменской и Оренбургской областей посетят южноуральский праздник традиционной казахской культуры.

В переводе с казахского языка «Туган жер» означает «родная земля», и в этом — суть самого праздника. Родной землей для тысяч казахов стала именно Челябинская область, где они на протяжении многих лет живут, работают, растят детей, но при этом не забывают родной язык и национальные традиции.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, праздник начнется в 12 часов, и его программа насыщена разнообразными конкурсами и активностями.

В рамках областного конкурса национальных юрт, подворий и уголков «Ен үздік киіз үйі мен аулада» гости праздника смогут заглянуть в традиционные казахские жилища, где будут представлены национальные костюмы, предметы быта. Среди них сабы - сосуды для изготовления кумыса, наборы посуды для его питья, астау – подносы под горячие блюда, камча и шокпар - орудия из кости и рога, старинные сундуки, прялки, традиционные мужские и женские костюмы, детская люлька – бесык.

Областной конкурс национальной кухни «Ең үздік ұлттық тағамдар» — это разнообразие блюд казахской кухни. Будет представлено более 150 блюд. Помимо традиционного бешбармака, колбасы казы, баурсаков можно будет попробовать топленый творог - сары рымшек, полутвердый сыр Иримщик, пшеничную халву жент. Также пройдут мастер-классы по приготовлению национального блюда «Баурсаки», по казахскому орнаменту, пряжению шерсти, раскатке сочней, рисованию на воде.

В рамках праздника будет проведен I областной конкурс «Жигит Батыр». В нем примут участие представители Варненского, Карталинского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов.

На большой спортивной площадке будет представлена казахская национальная борьба «Қазақ күресі», казахская национальная игра «Асау мастек» (неуправляемый конь), пройдут соревнования «Таяқ сүйреткiш» (перетягивание палки «мас-рестлинг»), борьба «Казахча курес».

Областной конкурс мастериц по шитью курпе – «Алтын шиберли коллар» пройдет уже во второй раз. Казахские умелицы будут изготавливать вручную матрасики для сидения на полу - курпе и к ним красочные подушки. Отметим, что курпе официально признан объектом нематериального наследия казахского народа.

Также пройдет праздничная концертная программа с участием творческих самодеятельных коллективов казахских национально-культурных центров, будут работать торговые ряды.

В празднике примут участие 14 муниципальных образований региона, а также гости из Тюменской и Оренбургской областей.