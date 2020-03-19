У 2/3 опрошенных челябинцев работодатели не предпринимают мер по борьбе с коронавирусом

Почти две третьих опрошенных жителей Челябинска рассказали, что у них на работе не предпринимают никаких мер по предупреждению распространения коронавирусоа И 52% из числа этих респондентов недовольны бездействием работодателя.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 796 жителей Челябинска.

Менее половины (42%) рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке. В некоторых офисах ограничились информационными листовками.

Лишь у 38% респондентов на предприятиях приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Обеспечивают сотрудников антисептиками, (в 59% компаниях), медицинскими масками (20%). В 22% компаний перевели часть сотрудников на дистанционную работу.

В 33% компаний отменили командировки, а в 13% – мероприятия, которые планировалось провести для клиентов.

Чуть более четверти компаний настоятельно рекомендовали своим сотрудникам не здороваться за руку, а в некоторых дали пригрозили наказывать рублем за невыполнение распоряжения.

Часть компаний Челябинска ежедневно измеряют сотрудникам температуру