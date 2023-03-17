У челябинских подростков впервые появилась своя «территория»

Жизнь челябинских подростков с сегодняшнего дня, 17 марта, заиграет новыми красками – на четвертом этаже ТРК «Фокус» для юных горожан открыли досуговый центр «Моя территория».

О радостном событии в своем телеграм-канале сообщила глава Челябинска Наталья Котова, отметив, что многие школьники любят проводить свободное время в торгово-развлекательных комплексах, на фуд-кортах и что теперь у ребят есть возможность собираться в специально организованном пространстве.

«Здесь будут проводиться мастер-классы, встречи с интересными людьми, можно поработать за компьютерами, поиграть в приставки, в настольные игры (футбол, аэрохоккей и т.д.). Все услуги предоставляются бесплатно. В центре работает психолог, репетиторы по разным предметам», - сообщила Наталья Котова, добавив, что все смысловое наполнение «территории подростков» предложено самими школьниками.

Мэр поблагодарила генерального управляющего ТРК «Фокус» Павла Смолина за безвозмездное предоставление площадей и порадовала подписчиков планами открывать такие центры и в других торгово-развлекательных комплексах южноуральской столицы.

Напомним, открытие «территории» Наталья Котова анонсировала в начале декабря 2022 года – на это известие жители отреагировали очень положительно.