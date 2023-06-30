30.06.2023
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня (18+)
29.06.2023
На 170 тысяч рублей обманули южноуральцев на сайте бесплатных объявлений
29.06.2023
На ЮУЖД торжественно открыли трудовой семестр студотрядов
29.06.2023
В Еткуле участники проекта «Навигаторы детства» подвели итоги учебного года
29.06.2023
Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023