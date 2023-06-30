В Челябинске появится еще одна территория молодежи

В Челябинске создадут второе пространство для молодежи «Моя территория» (первое открыли 17 марта этого года в ТРК «Фокус»).

Новый досуговый центр будет располагаться по адресу: проспект Победы, 126, рассказала сегодня, 30 июня, глава южноуральской столицы Наталья Котова.

В своем телеграм-канале мэр написала, что здесь, как и на первой площадке, старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в настольные игры (в том числе в аэрохоккей и настольный футбол), заниматься с репетиторами, психологами.

«Для самых маленьких организуем творческие площадки», - порадовала новостями Наталья Котова, добавив, что все услуги будут оказываться на безвозмездной основе.

Градоначальница отметила, что реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям администрации Челябинска, руководства Челябинской области и Федерального агентства по делам молодежи.