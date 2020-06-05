У южноуральских автомобилистов появятся новые автомобильные номера

МВД России расширило списки автомобильных кодов регионов. Теперь к коду машин, зарегистрированных в Челябинской области разрешено добавлять любую цифру.

Соответствующий приказ, разрешающий нововведение, уже опубликован на сайте МВД России. Суть нововведений заключаются в том, что коды некоторых регионов исключены из нормативного документа. Вместо них введена возможность использования новых трехзначных кодов.

«В качестве первого символа кода региона может использоваться абсолютно любая цифра. На государственных регистрационных знаках транспортных средств допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифры «1» - «9», - говорится в приказе МВД России.

Таким образом, вместо машин с привычным кодом для нашего региона – 74 и 174 – на дорогах Челябинской области в ближайшее время мы сможет увидеть автомобили с такими номерами, как 374, 874 или 974.