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Учрежден отдельный праздник в честь челябинских святых

Общество
Сегодня, 09:44

В официальном календаре Русской Православной Церкви появилась новая дата – Собор святых Челябинской митрополии. Этот праздник будет отмечаться в октябре.

Такое решение утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассмотрев рапорт главы Челябинской митрополии – митрополита Челябинского и Миасского Григория.

«Подобные праздники существуют во многих митрополиях. А теперь появился и день соборного почитания угодников Божиих, подвизавшихся на земле Челябинской. Это будет праздник, который мы станем отмечать с особой радостью и торжественностью. В собор челябинских святых включены имена шести угодников Божиих. Со временем их число будет увеличиваться», – сообщил митрополит Григорий.

В последние 30 лет был причислен к лику святых целый ряд подвижников веры, связанных с Южным Уралом. Однако их общее празднование установлено только теперь. Обратиться за необходимым благословением к Святейшему Патриарху Кириллу было решено на заседании Архиерейского совета Челябинской митрополии 20 февраля 2020 года.

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Теги
Челябинская и Златоустовская епархия
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