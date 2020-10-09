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Учреждениям культуры Челябинской области рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий

Общество
Сегодня, 12:15
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Автор: 
Любовь Юрина

Учреждениям культуры в Челябинской области рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом в регионе.

Соответствующие рекомендации минкульт разослал в подведомственные учреждения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

«Массовые мероприятия, такие как фестивали или большие конкурсы, подразумевающие скопление народа, где возможен близкий контакт, мы рекомендуем отменить или перенести», - пояснил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Как сообщили в пресс-службе минкульта области, а в остальном учреждения культуры продолжат работу в плановом режиме.

В театрах будут идти репертуарные спектакли, состоятся концерты по плану.

«Учреждения культуры продолжают работать с соблюдением всех мер безопасности. Это, во-первых, загрузка, 30-35%, во-вторых, социальная дистанция, подразумевающая рассадку в шахматном порядке, прочие меры безопасности», - уточнил министр.

Южноуральцы, как и прежде, могут посещать библиотеке, ходить в музей на экскурсии. Но в составе экскурсионных групп должно быть не более пяти человек.

На этой неделе в области запретили проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей до 18 лет. Социально ориентированным некоммерческим организациям рекомендовано отменить массовые мероприятия до окончания режима повышенной готовности.

По состоянию на девятое октября в регионе подтверждено 17 тысяч 486 случаев коронавируса. Умер 521 человек с подтвержденным ковидом.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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