Учреждениям культуры Челябинской области рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Учреждениям культуры в Челябинской области рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом в регионе.
Соответствующие рекомендации минкульт разослал в подведомственные учреждения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.
«Массовые мероприятия, такие как фестивали или большие конкурсы, подразумевающие скопление народа, где возможен близкий контакт, мы рекомендуем отменить или перенести», - пояснил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Как сообщили в пресс-службе минкульта области, а в остальном учреждения культуры продолжат работу в плановом режиме.
В театрах будут идти репертуарные спектакли, состоятся концерты по плану.
«Учреждения культуры продолжают работать с соблюдением всех мер безопасности. Это, во-первых, загрузка, 30-35%, во-вторых, социальная дистанция, подразумевающая рассадку в шахматном порядке, прочие меры безопасности», - уточнил министр.
Южноуральцы, как и прежде, могут посещать библиотеке, ходить в музей на экскурсии. Но в составе экскурсионных групп должно быть не более пяти человек.
На этой неделе в области запретили проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей до 18 лет. Социально ориентированным некоммерческим организациям рекомендовано отменить массовые мероприятия до окончания режима повышенной готовности.
По состоянию на девятое октября в регионе подтверждено 17 тысяч 486 случаев коронавируса. Умер 521 человек с подтвержденным ковидом.
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