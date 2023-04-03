«Удивительные люди»: фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный проект о лидерах НКО

В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» в Москве состоялась презентация мотивационной образовательной платформы о лидерах НКО «Удивительные люди».

Проект реализуется благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов.

По словам врио директора, директора по стратегическому развитию благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Светланы Горбачевой, согласно многим опросам, большинство людей склонны приходить в благотворительность именно по приглашению близких знакомых или друзей.

«Когда мы говорим про личный бренд, то говорим про значимость и лидерство конкретного человека, которому доверяют множество других людей. И здесь руководители НКО выступают лидерами, зачинателями добрых дел. 25 руководителей, которых мы выбрали для участия в проекте, из разных регионов, и они занимаются разной тематикой, но у всех них есть очень хороший PR-потенциал, - подчеркнула Светлана Горбачева. - Проводя собственное исследование в рамках проекта, мы стремились узнать у представителей некоммерческого сектора, считают ли они обязательным создание личного бренда для руководителей НКО».

По словам Светланы Горбачевой, результаты удивили: только 43 процента респондентов ответили, что глава НКО должен продвигать личный бренд; еще 30 процентов уверены, что личный бренд должен быть и у экспертов организации. При этом 93,5 процента опрошенных отметили, что личный бренд для них равен бренду организации.

«Мы увидели, что есть большая потребность в получении новых знаний о личном бренде. И как раз именно поэтому фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный курс в рамках этого проекта. Он включит в себя десять онлайн-занятий, на него зарегистрировалось уже около 300 участников из разных регионов. Курс открыт для всех, но нацелен, в первую очередь, на руководителей и экспертов НКО», - пояснила Светлана Горбачева.

Как отметила первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и Факты» Марина Мишункина, продвижение темы благотворительности, волонтерства, добрых дел в СМИ и в соцсетях очень важно. И «АиФ», как одно из крупнейших федеральных медиа, входящих в ТОП-10 средств массовой информации как по цитируемости газеты, так и по цитируемости сайта, уже много лет освещает подобные проекты и с радостью откликнулся на очередную важную инициативу БФ «АиФ. Доброе сердце» по обучению представителей НКО общению с журналистами и построению личного бренда в медиа.

«Бескорыстная помощь и социальная ориентированность становятся важными трендами в обществе. Медиа, стоящие на передовой и чувствующие повестку, это отлично видят. Государство сегодня выделяет большие деньги для помощи представителям НКО, для развития просветительских, волонтерских и благотворительных проектов. И для того чтобы в команду представителей и делателей этих добрых дел со стороны НКО присоединились новые партнеры, участники и чтобы цепочка добра не оборвалась, и нужно каждому руководителю НКО формировать личный бренд, учиться взаимодействовать с топовыми СМИ и развивать собственные соцсети. Кому, как ни крупному федеральному бренду с 45-летней историей - такому, как «АиФ», - помогать в этом НКО», - отметила Марина Мишункина.

По мнению исполнительного директора Ассоциации фандрайзеров, консультанта, тренера более чем с 20-летним стажем и эксперта проекта «Удивительные люди» Ирины Меньшениной, сначала вокруг НКО нужно собрать людей, а потом придут и деньги. Именно об этом спикер планирует рассказать в рамках вебинара и лекции с возможностью обратной связи для участников образовательного курса от фонда «АиФ. Доброе сердце». И именно этому посвящена книга, которую Ирина написала как ответ на запрос некоммерческого сектора и вопросов, задаваемых на консультациях и тренингах о фандрайзинге в НКО.

Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева считает, что для региональных НКО никогда еще не было представлено столько возможностей, направленных как на получение финансовой поддержки на развитие проектов, так и на обучение и «прокачивание» различных профессиональных навыков и компетенций.

«В настоящее время, когда в информационном пространстве так много тревожных новостей, хочется, чтобы наши НКО, рассказывая о своей деятельности, разбавляли эту повестку, и люди могли читать добрые новости в СМИ и в соцсетях, на которые подписаны, вовлекаясь в работу фондов и некоммерческих организаций, вдохновлялись этими историями каждый день», - подчеркнула Наталья Алиева.

Рассказала о своем проекте и участница «Удивительных людей» Анастасия Кнор. НКО под ее руководством проводит «Том Сойер Фест» - фестиваль восстановления исторической среды. Силами волонтеров на средства партнеров было восстановлено уже более 160 домов в разных городах России.

«Сегодня сектор НКО сравним с коммерческим бизнесом, там действуют те же самые нормы, формы, правила и законы, поэтому надо очень правильно и жестко управлять для того, чтобы проект не рассыпался. Мы существуем благодаря тому, что сформирован не только личный бренд руководителей нашего самарского офиса, но и большое внимание уделяется развитию брендов из всех городов», - отметила Анастасия Кнор.

Основатель и президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева рассказала, что ее организация объединяет большие семьи из 89 регионов России. Сегодня под ее крылом 135 тысяч подопечных семей. Сама Алина - тоже многодетная мама, вместе с супругом они воспитывают шестерых детей.

«В моей семье всегда было принято помогать. Если ты видишь, что кто-то попал в беду и ты можешь сейчас помочь, то просто берешь и протягиваешь руку помощи. Так меня воспитывали родители, - сказала Алина Контарева. - Проект благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» «Удивительные люди» очень классный. В первую очередь потому, что каждый из нас, из благотворителей, кто входит в этот проект или кто пока находится за пределами и только учится, все мы являемся удивительными людьми, которых объединяют доброта и горящее сердце».

Директор Центра реабилитации животных «Верность» Елена Афрова вспоминает, что их организация началась с истории спасения - собака попала под поезд и несколько дней раненая лежала на железнодорожных путях. Тогда силами многих неравнодушных людей животное удалось довезти до ветклиники, где пострадавшему четвероногому ампутировали хвост и одну лапу. Пока собака восстанавливалась, Елена начала искать ей новых хозяев, но случилось чудо - нашлись старые. Забирая своего питомца, они рыдали всей семьей. Оказалось, что пес оглох от старости. И, провожая хозяина на вокзале, не услышал приближающегося поезда.

«После этого случая осталось странное чувство: вроде бы и люди откликнулись, и помогать животным готовы многие, но почему тогда ничего не меняется, почему животные все еще попадают на улицу? - говорит Елена Афрова. - Уже позже, когда наша НКО была официально зарегистрирована, пришло осознание: решить проблему можно только системно. Так мы потихоньку начали выходить на другой путь и внедрять в систему помощи бездомным животным, которую сейчас активно развиваем».