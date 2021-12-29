29.12.2021
ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях
29.12.2021
Врач-инфекционист: закрыв границы от Омикрона, можно только отсрочить неизбежное
29.12.2021
В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза
29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
29.12.2021
ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования
29.12.2021
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
Уголовное дело Белавкина передано в суд
24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
08.11.2021
Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин снова не смог выйти из СИЗО
28.09.2021
Замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин остается в СИЗО
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021