Уголовное дело Белавкина передано в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере первым заместителем министра строительства и инфраструктуры региона Иваном Белавкиным.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2020-го по март 2021-го года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации при выполнении муниципального контракта.

«Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Задержан Иван Белавкин был третьего июня этого года.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков близким родственникам, денежные средства на приобретение которых не отражены им в ежегодных справках о доходах и расходах.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска