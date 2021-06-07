Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе.

Как сообщил сегодня, седьмого июня, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, контракт был заключен четвертого июня. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия.

Он напомнил, что работы по первому муниципальному контракту стартовали пятого июня. В срок до 20-го июля ООО ПСК «Звезда» отремонтирует пять перекрестков с трамвайными путями: проспект Победы - улица Чичерина, проспект Победы - Молодогвардейцев, Российская - Карла Маркса, Труда - Цвиллинга, Черкасская - 50-летия ВЛКСМ.

В настоящее время работы ведутся на пересечении проспекта Победы и Чичерина.

По второму контракту отремонтируют четыре переезда. Работы должны быть завершены до 20-го августа.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила Максиму Куляшову держать ремонт на личном контроле и организовать своевременное информирование населения о ходе реализации контрактов, потому что данная тема очень важна для города – трамвайные пути давно и сильно нуждаются в ремонте.

Мэр напомнила, что в прошлом году контракт на ремонтные работы трамвайных переездом был заключен, но не был реализован.