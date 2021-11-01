Ушел из жизни писатель, почетный гражданин Миасса Николай Година

В Челябинской области 30 октября после тяжелой болезни ушел из жизни почетный гражданин Миасса Николай Иванович Година – поэт, автор более чем 20 книг и многочисленных публикаций в журналах и альманахах, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей.

«Тяжелейшую утрату понесла литература Южного Урала, да и всей России. 30 октября 2021 года в больнице, от последствий ковида скончался наш, один из старейших, писатель - органично сочетающий в себе и классику, и новаторство», - написал на своей странице председатель правления в ЧОПО ООО «Союз писателей России» Олег Павлов.

Он уточнил, что планировался выпуск новой книги Николая Ивановича Годины «Жизнь на просвет». «Книга составлена самим автором и она, несомненно, выйдет к читателю. Жаль только, что это будет уже не прижизненное издание», - отметил Олег Павлов.

Николай Иванович Година родился 25 августа 1935 в селе Шаймаково Полтавской области. На Урал семья переехала в 1939 году. Здесь он вырос и получил образование, сначала закончив семилетнюю школу, а чуть позже - горный техникум города Коркино. Работал на руднике Дарваза в Каракумах. Во время военной службы в Балтийском Флоте увлекался литературой и состоял в литературном объединении редакции газеты «Кронштадтская правда», где в 1958 году появилось его первое стихотворение. В 1959 году Молодой поэт переехал в Миасс, где работал машинистом экскаватора в Тургоякском рудоуправлении, инженером и председателем профкома. Публиковал свои стихи в литературных рубриках областных и центральных газет и журналов — «Сибирские огни», «Урал», «Юность», «Новый мир».

С 1967 года руководил литературным объединением «Ильменит». С 1970 года - член Союза писателей СССР. В том же году в Челябинске вышла его первая книга "Белое, синее", отмеченная премией челябинского комсомола "Орленок". В 2004году Николаю Ивановичу было присвоено звание почетного гражданина Миасса (решение Миасского городского Совета депутатов от 29.10.04 г. № 18). Он активно участвовал в работе Совета почетных граждан и неизменно пользовался авторитетом, оставаясь открытым, приветливым, сердечным человеком.

Собрание депутатов Миасского округа скорбит о тяжелой потрете и выражает глубокие соболезнования близким Николая Ивановича Годины.

ФОТО: Александр Мизуров