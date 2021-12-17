Ушел из жизни Владимир Зубарев

В среду, 15 декабря в Челябинске на 73 году от продолжительной болезни скончался экс-директор ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие», Заслуженный работник социальной защиты населения РФ Владимир Зубарев.

Владимир Иванович родился в 1949 году в Челябинской области. Окончив факультет экономики Свердловского института народного хозяйства, работал руководителем Миасской городской информационно-вычислительной станции государственной статистики, а затем и заместителем руководителя Челябинского областного объединения Статистического управления Челябинской области по информационно-вычислительному обслуживанию.

В 1986 году был назначен директором ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие. Работая уже в должности директора одного из крупнейших протезно-ортопедических предприятий в отрасли, успешно защитил научно-квалификационную работу на соискание ученой степени. Решением высшей аттестационной комиссии, В. Зубареву было присвоено ученое звание кандидата экономических наук. Уже будучи с «корочкой» ученого, Владимир Иванович окончил и Ленинградский социальный техникум, став квалифицированным техником-протезистом.

В должности директора ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие Владимир Иванович отработал 30 лет. Все эти годы он пользовался заслуженным авторитетом у коллег по отрасли и в коллективе. По мнению подчиненных, он был хорошим руководителем, благодаря личным и деловым качествам: порядочности и умению держать слово перед собой и другими, желанию учиться всему новому и применять это в работе, стремлению и умению постоянно повышать свою компетентность, умению работать вдохновенно и вдохновлять других.

Прощание с Владимиром Зубаревым, пройдёт 18 декабря в 11:00 в траурном зале Челябинской дорожной клинической больницы (ул. Доватора, 23)