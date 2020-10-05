Ушел из жизни журналист «Вечернего Челябинска» Барлык Альмагамбетов
Сегодня ночью не стало журналиста «Вечернего Челябинска» Барлыка Альмагамбетова. Он уделял огромное внимание освещению именно городских тем.
Администрация города Челябинска, пресс-служба, выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Барлыка Уржановича.
«Мы вместе с вами верили, что он справится, но его большое и доброе сердце все-таки остановилось на 55-м году жизни. Память о нем останется в наших сердцах и в его материалах», - говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации Челябинска.
Редакция агентства «Урал-пресс-информ» также выражает соболезнования родным и близким Барлыка Альмагамбетова.
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